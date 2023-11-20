Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüstem Musaoğulları, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüstem Musaoğulları, “Bundan 79 yıl önce Ahıska’da son dönem insanlık tarihinin en utanç verici sahnelerinden biri yaşandı. 14 Kasım 1944 tarihinde 100 bin civarında Ahıska Türk’ü Stalin tarafından birkaç saat içerisinde öz yurtlarından kopartılarak, Sovyet coğrafyasının dört bir ucuna sürgün edildi. Bakınız bu sürgünü ahir ömrünü ülkemizde sürdüren Ahıskalı bir hanım kardeşimiz nasıl anlatıyor: “Henüz 10 yaşındaydım. Bir sabah anam bizi aldı dedemlere götürdü, orada herkes ağlaşıyordu. Meğer bizi süreceklermiş, hazırlıklar onun içinmiş. Öğleden sonra askerler geldi, bizi köyden çıkarttılar. Bize kısa bir süreliğine başka yerlere nakledileceğimizi söylediler. Alman tehlikesinden korunmamız için evlerimizden uzaklaştırıldığımızı anlattılar. Savaştan sonra anavatanımıza döneceğimizi söyleyerek, çoğumuzu inandırdılar. Sonra hepimizi bir vagona doldurdular. “Bizim vagonda sekiz aile vardı, her bir ailede 5-6 kişi. Bize azıcık yemek veriyorlardı, o da günde sadece bir kere. Vagonlar tahta, her yer buz tutmuş, öyle yatıyorduk. Tuvalet yok, su yok, ısınmaya bir şey yok. Yanımıza aldığımız yiyecekleri yiyerek, bir ay hayatta kaldık.” Eşine az rastlanır bu zulüm ve sürgün sırasında yaklaşık 20 bin Ahıskalı kardeşimiz maalesef yokluk, açlık ve perişanlık içinde hayatını kaybetti. Sovyet Yönetimi Ahıskalıları kadın, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan en ağır şekilde kullanmak üzere çalışma kamplarına gönderdi. Bu kamplarda da binlerce Ahıskalı kardeşimiz soğuğun ve insanlık dışı muamelelerin kurbanı oldu. Bu vesileyle bir kez daha gerek sürgünde, gerekse geride bıraktığımız 79 yıl içinde vatanlarından uzakta bir gün ona kavuşmanın ümidiyle hayatını özellikle kaybeden tüm kardeşlerimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum, Allah onlara rahmet eylesin. Sürgünü yaşayıp da bugün dünyanın dokuz ayrı ülkesinde hayata tutunmaya çalışan büyüklerimize Allah’tan sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından dernek üyeleri, sürgünü sahnelediler. Davetlilere duygu dolu anlar yaşayan program hayatını kaybeden Ahıska Türklerine dua edilmesiyle son buldu.

İbrahim Uslu