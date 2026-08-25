Suriye'nin Hama Valisi Abdurrahman es-Seheyen ve beraberindeki heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) Ar-Ge ve üretim sahasını inceleyerek tarımsal kalkınma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Heyetin, elde edilen tecrübeler ışığında Suriye'de de benzer tıbbi ve aromatik bitki üretim sahaları kurmayı hedeflediği belirtildi.

Abdurrahman es-Seheyen, Suriye Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fadı Al-Kasım ve beraberindeki heyet, Kocaeli ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Suriye'nin Hama şehrinin yeniden yapılanması ve yerel yönetim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımının ele alındığı ziyarette, tarımsal ve kırsal kalkınma, altyapı, su ve kanalizasyon, sanayi yatırımları ve organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda inceleme ve değerlendirmeler gerçekleştirildi.

TABİP'i yerinde incelediler

Hama Valisi Abdurrahman es-Seheyen başkanlığındaki heyet, program kapsamında Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arslanbey Yerleşkesi'nde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) Ar-Ge ve Üretim Sahası'nı ziyaret etti. 100 dönümlük alanda yürütülen çalışmaları inceleyen heyete, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından teknik bilgiler aktarıldı. Biberiye, kekik, melisa, nane ve lavanta başta olmak üzere 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği alanı gezen heyet, üretim süreçleri ve bitkilerin bölgeye adaptasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. TABİP'in üretim, Ar-Ge ve katma değerli ürün anlayışını bir araya getiren model, heyetin ilgisini çekti.

Tarım akademisini ziyaret ettiler

Hama heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal eğitim ve üretime yönelik çalışmalarının yürütüldüğü tarım akademisini de ziyaret etti. Sınıfları gezen heyete, merkezde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ve üreticilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyaret kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli eğitim ve istihdam projelerinden Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hakkında da heyete bilgi aktarıldı. Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimleriyle vatandaşların meslek edinmesine katkı sunan KO-MEK'in çalışma modeli ve elde edilen tecrübeler paylaşıldı.

Suriye'de benzer çalışmalar planlanıyor

Kocaeli'deki incelemelerden etkilenen Hama heyeti, özellikle tarımsal ve kırsal kalkınma alanındaki uygulamaları yakından inceledi. İlerleyen süreçte Suriye'den yetkililer ve ziraat mühendislerinden oluşan heyetin Kocaeli'ye gelerek TABİP Ar-Ge ve Üretim Sahası'nda daha kapsamlı incelemelerde bulunması planlanıyor. Elde edilecek bilgi ve tecrübeler doğrultusunda ise Suriye'de benzer bir üretim sahasının kurulması hedefleniyor.