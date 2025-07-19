Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde Bedevi aşiret güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından, Suriye Devlet Başkanlığı kapsamlı ve derhal ateşkes ilan etti.

Son 48 saat içinde yaşanan yoğun çatışmalarda en az 321 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Suriye hükümeti, 19 Temmuz 2025 tarihli açıklamasında, Suriye topraklarının bütünlüğünün korunması, halkın güvenliğinin sağlanması ve kan dökülmesinin durdurulması amacıyla derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan ettiklerini bildirdi. Açıklamada, tüm taraflara ateşkese tam olarak uyma, silahlı çatışmaları durdurma, sivillerin korunmasını sağlama ve insani yardımların kesintisiz ulaşmasına engel olmama çağrısı yapıldı.

Suriye yönetimi, güvenlik güçlerinin ateşkesin uygulanması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanması için çeşitli bölgelerde göreve başladığını belirtti. Ayrıca ateşkes kararını ihlal edenlere karşı sert önlemler alınacağı ve bu ihlallerin ulusal egemenliğe açık bir saldırı olarak değerlendirileceği ifade edildi. Açıklamada ihlallerin anayasal ve yasal çerçevede karşılık bulacağı da vurgulandı.

Dürzi Muvahhid Cemaatinin manevi lideri Hikmet el-Haceri, çatışmaların sona erdirilmesi, ateşkesin sağlanması ve akıl ile hikmetin sesine başvurulması için tüm taraflara el uzattıklarını ifade etti. Sabah saatlerinde Süveyda’ya ulaşan güvenlik güçlerinin önü silahlı milisler tarafından kesildi ve konvoy Dera iline geri çekilmek zorunda kaldı. Ateşkes ilanının ardından Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri Süveyda vilayetinde konuşlanmaya başladı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ile İsrail’in Türkiye, Ürdün ve komşu ülkelerin de onayıyla kapsamlı bir ateşkeste anlaştığını açıkladı. Barrack, tüm etnik grupların silah bırakması ve birleşik bir Suriye inşa etmesi çağrısında bulundu.

Dürzi topluluğu, İsrail devleti kurulmadan önce Siyonist milislerle iş birliği yaptı. 1948’teki savaşta İsrail’in yanında yer alan Dürziler, günümüzde de İsrail ordusunda zorunlu askerlik yapıyor. Ancak İsrail’deki Dürziler, zaman zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini belirtti. 2018 yılında çıkarılan Yahudi Ulus Devlet Yasası’na karşı Dürziler on binlerin katıldığı protestolar düzenlemişti.

13 Temmuz’da Dürzi grupların Bedevi aşiretlerine ait araçlara el koymasının ardından başlayan çatışmalar sonrası İsrail, Dürzi azınlığı koruma gerekçesiyle Suriye’ye müdahalede bulundu. İsrail hükümeti, daha önce Dürzilere askeri ve siyasi destek sözü vermişti.

Suriye’deki Dürzi toplumunun içinde bulunan fikir ayrılıkları bu süreçte daha belirgin hale geldi. Süveyda’da tanınmış dini liderlerden Şeyh Yusuf el-Cerbu dış müdahalelere karşı olduğunu açıklarken, İsrail’e yakınlığıyla bilinen Hikmet el-Hecri hem İsrail’i hem ABD’yi açıkça müdahaleye çağırdı.