Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, uyum haftasının ardından derslerine resmen başladı. Çocuk kulüplerinde eğitim alan minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Eğitimin her zaman en büyük destekçisi olan ve bu alanda birçok hizmeti hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde de dersler resmen başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sınıflarına kavuşan ve yeni arkadaşlarıyla tanışan minikler, yıl boyunca eğlenerek öğrenmenin keyfine varacak. Geçtiğimiz hafta yapılan uyum haftası eğitimlerinin ardından, eğitim-öğretim döneminin de resmen başlamasıyla birlikte çocuk kulübü öğrencileri de öğretmenleriyle birlikte yeni bir maratona başladı. İlçedeki miniklerin okul öncesi eğitim aldığı ve okula başlamadan önce kendilerini geliştirdikleri yer olan çocuk kulüpleri, nitelikli eğitimleriyle çocukları geleceğe hazırlıyor.

2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde yarım ve tam gün olarak yüzlerce miniğin eğitim alacağı çocuk kulüplerinde, öğrenciler birçok alanda uzman kadrolar tarafından ders görecekler. Çayırova’da 8 farklı noktada bulunan çocuk kulüplerine kayıt yaptıran minikler, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi boyunca, eğlenerek öğrenecek ve birbirinden renkli etkinliklerle geleceğe ve okul eğitimlerine daha güzel bir şekilde hazırlanacaklar.