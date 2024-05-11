Son açıklamaya göre, MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10 PKK'lı teröristle, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 7 PKK/YPG'li teröristle mücadele edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.