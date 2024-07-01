Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'ndan alınan bilgilere göre, Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'ye yönelik protestolar sürüyor. Gösteriler sırasında bazı yerlerde Türk bayrakları indirilirken, Türklere ait tırlar da saldırıya uğradı.

PTT şubeleri de bu olayların merkezinde yer alıyor ve benzer saldırılar burada da yaşanıyor. Suriye'de Türkiye'nin kontrolü altındaki alanlarda Suriyeliler, Türk plakalı araçlara zarar veriyor.

Türkiye'nin desteklediği yerel güçler, bu olaylara müdahale etmek için harekete geçiyor. Yerel haber kaynakları ise birçok benzer saldırı videosunu sosyal medyada paylaşıyor.