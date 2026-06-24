Bursa’da gerçekleşen ve çok sayıda basketbol severin bir araya geldiği etkinlikte, Aylin Akalın’ın sahadaki hırsı ve performansı göz doldurdu. Yarışmada rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkan Akalın, İnegöl’ün basketboldaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.



Tören esnasında bir araya geldiğimiz başarılı basketbolcu, kazandığı kupa ve madalyayla gururlu ve mutlu pozlar verdi. Aylin Akalın, "Çok çalıştım ve bu başarıyı elde etmek için emek harcadım. İnegöl’e bu birinciliği getirmek benim için büyük bir gurur. Takımıma ve Antrenörlerimiz Burak Aşık ve Batuhan Yeşilova’ya destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Aylin Akalın’ın bu başarısı, İnegöl’de basketbolun daha da popülerleşmesine katkı sağlayacak ve diğer genç sporcular için de motivasyon kaynağı olacak.