Kahvaltının ardından açıklama yapan İnegöl Kafkasspor Başkanı Rasim Erdem, hedefleri açıkladı.

İnegöl Kafkasspor Başkanı Rasim Erdem, "Basın, toplumun doğru bilgilendirilmesinde ve kamuoyunun oluşturulmasında çok önemli bir göreve sahiptir. Bugün burada hem çalışmalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek hem de karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya geldik. Şeffaflık, iletişim ve bir işbirliğiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Sizlerin görüş ve önerileri ve eleştirileri bizim için değerlidir. Toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum. Katıldığınız için şimdiden teşekkür ederim. Geçen hafta teknik direktör Çağdaş Uzun beyle bir anlaşma yaptık. Bu hafta geldi, şu anda tesislerde. Birkaç günden beri de futbolcularla ilgili bir analiz listesi hazırladık. Futbolcu portföyü oluşturuyoruz. Geçen seneki futbolcularımızdan 6 tane arkadaşımızın sözleşmesi devam ediyor. İki futbolcumuzla görüştük. Birini basına vermiştik. Bir tanesini de herhalde bu hafta duyururuz. Diğer analiz listemiz önümüzde. Bunlarla ilgili çalışma devam ediyor. Muhtemelen bir iki haftalık bir sürece ihtiyacımız var. Bu süreçte bir de futbolcu piyasası şu anda çok pahalı ve yüksekten gidiyor.



Bu pahalı piyasada biraz daha beklemeyi düşünüyoruz. Çünkü şu anda tabiki biz bu sene 2. Lige çıktık. Yerimizi garanti etmek için biraz daha birkaç sene kalmak için bir takım kuracağız. Ama şu anda şampiyonluğa biraz daha yakın olan takımlar ve mali konuda güçlü gözüken takımlar futbolculara para verme tarafında duruyorlar. Futbolculara para akıtıyorlar. 1 2 hafta sonra piyasa şekillenince transfer çalışmalarımızı hızlandıracağız ve bitirmeyi düşünüyoruz.

Geçen sene 3. Ligdeydik. Bu sene 2. Lig tamamen farklı, oyun anlayışı tamamen farklı. Futbolcu kalitesi farklı. Tabi geçen seneden arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Onlardan da katkı sağlayacak arkadaşlarımız var. Tabi bu seneki çizgi genç futbolcularla yürümeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 4 ya da 5 tane bu ligi çok iyi bilen bir transfer düşünüyoruz. Ama onun yanında bu ligde oynayan 6 7 tane daha futbolcuyla 11 12 tane topçuyla anlaşmayı düşünüyoruz.



Kamp sürecini daha şekillendirmedik. Önce futbolcularla anlaşma süreci, bundan sonra değerlendireceğiz. Nasıl olur toplanma heralde 2 hafta sonra o da şekillenir.

Grubun analizinde ilk yukarıda 5 takım belli, aşağıdaki 5 takımda belli. Biz İnegöl Kafkasspor olarak ortalarda grubu bitirmeyi düşünüyoruz. Çok daha yeni ve amatörüz bu ligde. Birkaç sene buraya uygun dizayn yapmamız gerekecek.

Tesislerle alakalı belediye başkanımızla görüştük. Başkanımız tesislerde ilgili şu anda mevcut pozisyonda olmamızın daha iyi olacağını düşünüyor. Birkaç sene içerisinde bununla ilgili çalışma yapacaklarını dile getirdiler. Ama bu sene mevcut tesisimizde bununla alakalı iyi bir tadilat yapacağız. Belediye başkanımız bunun sözünü verdi. Desteği vereceğim, uygun dizayn edin dedi. Güzel bir konsept oluşturacağız. Biraz daha kullanışlı olacak, bu sene buradayız.

İdmanlar için Hasanpaşa’da bir sahamız var. Orasını geçen sene kullandık. Bu senede orayı dizayn edip, elverişli hale getireceğiz.



Onunla ilgili şu anda tasarrufumuz yok. O proje biraz daha zaman isteyecek bir şey. Şu anda Hasanpaşa’da devam edeceğiz. Sanayideki saha tabiki oluri çimlendirilir. Bu biraz daha zaman istiyor. Oradaki tesislerin biraz daha toplarlanması lazım." dedi.

İnegölspor yönetimi ile ilişkilerin iyi olduğunun altını çizen Erdem," Kani başkanla birkaç sefer oturduk. 15 günden 15 güne istişarelerde bulunuruz dedik. Onlarda yeni kongreyi bitirdiler. Tabiki birbirimize istişarelerde bulunup destek olmaya çalışacağız. Bununla ilgili herhangi bir proje yok. Ama otururuz diye konuşmamız geçti. Aramızdaki diyaloğu Kani başkan ve yönetimiyle sıkı, iyi tutmayı düşünüyoruz.

İnegölspor’la beraber İnegöl’ün stadında oynayacağız. Tabiki bu geçen sene biraz zor oldu. Cumartesi ve Pazar arka arkaya geldi. Bu da sahanın çok kötü olmasına sebebiyet verdi. 1 hafta biz çok kötü bir sahada oynadık,1 hafta İnegölspor çok kötü bir sahada oynadı. Stat projesiyle ilgili imzalar atıldı. Heralde 2 sene süreceğini söylüyorlar. 1’er hafta arayla İnegölspor’la oynayacağımız için sahada iyileşmeler olur diye düşünüyorum. Bu sene muhtemelen 2 gün arayla olmayacak. 1 hafta biz içerdeyiz,1 hafta İnegölspor içeride. Heralde o iyileşme sürecinde 1 hafta yarayabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.