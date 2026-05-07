Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik periyodik çalışmalarını artıran Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ilaçlama ile dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlar, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları titizlikle ilaçlanarak daha hijyenik hale getiriliyor.

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ve çevre dostu biyosidal ürünler kullanılıyor. Özellikle risk taşıyan bölgelerde yoğunlaştırılan ilaçlama çalışmaları sayesinde vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Çalışmalar yaz sonuna kadar sürecek

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan sıcaklıklarla birlikte bakteri ve haşere oluşumunun hız kazandığına dikkat çekerek, bu kapsamda son olarak Çekirge Mahallesi Güllü Parkı'nda ilaçlama yaptıklarını belirtti. Düzenli olarak sürdürülen dezenfeksiyon uygulamalarının yaz sonuna kadar devam edeceğinin altını çizen ekipler, ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ihtiyaç duyulan bölgelerde gerekli müdahalelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.