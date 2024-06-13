Uğur, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin Suriyeli misafirlerimiz konusunda tutunduğu politika bellidir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de önceki gün "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır." beyanı net politikamızdır.

Ülkemizin demografik yapısını bozacak her türlü girişimin karşısındayız. Düzensiz göç şehirlerimiz için tehlike oluşturuyorsa her türlü tedbirin alınması taraftarıyız.

Önceki gün İnegöl'de iki grup Suriyelinin meydan savaşı yapması meselenin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığının göstergesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak şehrimizde bu tür görüntüler istemiyoruz. Korkumuz şehrini seven İnegöllülerin bu tür taşkınlıklara karşılık vermesi ve toplumsal olayların patlak vermesidir. Halkın nabzını tutan ve vatandaşlarımız ile sürekli temas halinde olan bir teşkilat olduğumuz için toplumun sinir uçlarını biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. İnegöllü vatandaşlarımızın sabırlı olduğunu ancak bu tür taşkınlıklara da tepkisiz kalmayacağını biliyoruz.

Emniyet birimlerimizin ne kadar çaba sarf ettiğini biliyoruz, bu sebeple kendilerine kolaylık diliyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak temennimiz düzensiz göç meselesinin bir an önce çözülmesi ve toplumsal huzurumuzun bozulmamasıdır.”