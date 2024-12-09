Mühendis ve siyasetçi olan Muhammed el-Beşir, 1983 yılında Suriye’nin İdlib vilayetindeki Cebel Zaviye bölgesinde dünyaya geldi. Halep Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun olan El-Beşir, 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi’nin gaz tesisinde Hassas Aletler Bölüm Başkanı olarak görev yapmaya başladı. 2021’de İdlib Üniversitesi’nden hukuk alanında derece ile mezun oldu ve kamu yönetimi alanında sertifikaya sahip.

El-Beşir, 2022-2023 yıllarında selefi Ali Keda’nın hükümetinde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yaptı. Ocak 2024’te, Kurtuluş Hükümeti Şura Konseyi tarafından başbakan olarak seçilen El-Beşir, seçim sürecinde e-devlet uygulamaları ve devlet otomasyonu konularına odaklandığını belirtti. Yönetimi altında gayrimenkul ücretleri düşürüldü, planlama düzenlemelerinde gevşemeler yapıldı ve İdlib’in imar planını genişletmek amacıyla yerel istişareler başlatıldı.

Kasım 2024’te, Hey’etu Tahrîri’ş-Şâm (HTŞ) önderliğindeki şeriatçı gruplar Kuzeybatı Suriye’de büyük bir taarruza başladı ve Halep’i ele geçirerek Kurtuluş Hükümeti’nin kontrol ettiği bölgeleri genişletti. 8 Aralık’ta, 61 yıllık Baas yönetimi sona erdi. Esad yönetiminin devrilmesinin ardından El-Beşir, düzenlediği bir basın toplantısında, bu saldırının, Suriye hükümetinin sivillere yönelik saldırılarına karşı bir tepki olarak başlatıldığını ve bu saldırıların "on binlerce" sivilin yerinden edilmesine yol açtığını belirtti.

9 Aralık 2024’te ise, Muhammed el-Beşir, Suriye geçici başbakanı olarak göreve atandı.