Pablo Martin Batalla’nın öğrencileri Düzcespor deplasmanından 3 puan alarak lige fırtına gibi girmek istiyor. Peki Düzcespor-Bursasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Canlı yayınlanacak mı? İşte cevabı…

Transfer tahtasının açılmasıyla kadrosuna çok sayıda oyuncuyu monte eden Bursasspor, ligin ilk resmi maçında grupta yer alan takımlara “Bu grubun mutlak favorisi biziz” mesajı vermek istiyor.

Daha önce 2 kez karşılaşan ekip birbirlerine üstünlük sağlayamamıştı. 2. Ligde 2022-2023 futbol sezonunda aynı grupta yer alan 2 takımın mücadelesinde, Düzcespor evinde Bursasspor ile 3-3 berabere kalmış, Bursa’da oynanan maç ise 0-0 tamamlanmıştı.

Transfer yasağı nedeniyle maçlara genç kadrosuyla çıkan Bursasspor, bugün ise flaş isimlerden oluşan kadrosuyla Düzcespor karşısına çıkacak.

DÜZCESPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

3. Lig 1. Grupta açılış maçına sahne olacak karşılaşma 7 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da İştirak Düzce Şehir stadyumunda oynanacak. Maçın orta hakemliğini İzmir Bölgesinden Berk Çekal, çizgi hakemliklerini ise Erkan Akbak ve Niğde bölgesinden Mevlüt Bozok yapacak.

7 EYLÜL’DE OYNANAN MAÇLAR NE OLDU

Düzcespor bugüne kadar 7 Eylül tarihine denk gelen 6 karşılaşmada; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 2 gol attığı karşılaşma ise kalesinde 5 gol gördü.

Bursasspor ise 7 Eylül tarihlerinde bugüne kadar 3 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlardan birinden galip gelen temsilcimiz 2 maçta ise yenildi. 7 Eylül tarihlerinde ki maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandıran ekibimiz kalesinde ise 4 gol gördü.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

Bursaspor’un sezon açılış maçına büyük ilgi gösterildiği öğrenildi. Düzce yönetiminden ek kontenjan alan İştirak Düzce Şehir stadyumunu hınca hınç doldurmaları bekleniyor. Maça Bursa’dan 5 bine yakın taraftarın gitmesi bekleniyor.

CANLI YAYINLANACAK

Saat 16.00'da başlayacak olan maç Line Tv'de canlı yayılacak.