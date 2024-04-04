Geçen yıl eski tip ehliyet sahiplerinin kullanım süresi 2024'e kadar uzatılmıştı. Ancak bu yıl sonuna kadar tüm ehliyetlerin güncellenmesi şartıyla, eski ehliyetlerin yenilenmesi için 15 lira ücret belirlendi. Bu güncelleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde hızlıca yapılabilir, fakat önceden randevu almak gerekmektedir.Yasal düzenlemelere uymayan ve ehliyetini yenilemeyen sürücülere büyük cezalar verilecektir. Bu tür sürücülere tam 12.978 TL ceza kesilecektir.

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin hazırlamaları gereken belgeler ve yapmaları gereken adımlar mevcuttur. İşte ehliyet yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport: Kimlik doğrulaması için gerekli olan resmi kimlik belgesi.

Kimlik doğrulaması için gerekli olan resmi kimlik belgesi. Güncel biometrik fotoğraf: Ehliyet için kullanılacak resmin son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

Ehliyet için kullanılacak resmin son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Geçerli bir sağlık raporu: Sürücülerin sağlık durumunu gösteren resmi bir rapor.

Sürücülerin sağlık durumunu gösteren resmi bir rapor. Kan grubu belgesi: Sağlık raporunda kan grubunun belirtilmemesi durumunda gerekli olabilir.



Sağlık raporunda kan grubunun belirtilmemesi durumunda gerekli olabilir. Mevcut ehliyet: Yenilenmek istenen mevcut ehliyetin sunulması gerekmektedir.

Yenilenmek istenen mevcut ehliyetin sunulması gerekmektedir. Adli sicil kaydı: Adli sicil kaydı talep edilebilir.

Adli sicil kaydı talep edilebilir. Yenileme ücreti: Ehliyet yenileme işlemi için 15 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. (12 TL harç ücreti ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)