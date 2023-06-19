12 -16 Haziran tarihleri arasında Türk Kızılay İnegöl Şubesi Gençlik Kolları ve İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvası, Gençlik ve Spor Merkezi İnegöl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Turnuva sonrası düzenlenen törende dereceye giren Özel Devrim Kosova Koleji ve İnegöl Yenice 19 Mayıs Lisesine kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru takdim ederken, katılan tüm sporculara ve etkinlik sorumlularına verdikleri emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde protokolün katılımıyla gerçekleştirilen törende kan bağışına dikkat çekmek ve gençleri kan bağışına teşvik etmek amacıyla ilçemizde en çok kan bağışında

İbrahim Uslu