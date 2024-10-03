Efsane yarışma ‘Survivor 2025’in kadrosu oluşmaya başlıyor. Survivor, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanırken yarışmacılarda belli olmaya başladı. İşte Survivor All Star 2025’te yer alacak o isim…BURSA (İGFA) - Milli Güreşçi ve Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak, Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı açıklamada, 2025 Survivor yarışma kadrosunda yer alacağının müjdesini verdi.

Ünlülerin Dönercisi Serkan Mutlu’nun Bursa şube açılışındaki tadım etkinliğine katılarak Mutlu’ya destek veren Yunus Emre Karabacak, Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı açıklamada, dünyanın en zor yarışması olan Survivor’a katılacağının sözünü aldığını belirtti.

“BU SENE HAZIRLIĞIMIZ VAR”

Arkadaşı Serkan Mutlu’nun “Bu yıl Survivor’a gidecek misin?” sorusuna, “2021 yılında yarıda kaldı, bu sene sözünü aldık, hayırlısı diyelim. Bu sene bir hazırlığımız var inşallah.” cevabını verdi. Karabacak’ın arkadaşı Serkan Mutlu ise “Tüyo veriyor ama gidecek bu sene…” dedi.