Edirne'de kış, yüzünü sert gösterdi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde-5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise rüzgarın etkisiyle-10 derecelere kadar gerilemesi hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu ayazın en somut görüntüsü ise kentin gözde dinlenme alanlarından biri olan Barış Parkı'nda kaydedildi.

Barış Parkı içerisinde bulunan suni göletteki süs havuzları, dondurucu gece ayazına teslim oldu. Havuzdaki fıskiyelerden akan sular, havada donarak dev buz sarkıtları oluşturdu. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, suyun akarken donmasıyla oluşan ve adeta bir sanat eserini andıran buz kütlelerini hayretle izledi. Sokağa çıkmak zorunda kalan az sayıdaki vatandaşın ise kat kat giyinerek soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.