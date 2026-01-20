Aylin Balboa'nın eserinden uyarlanan ve oyuncu Şenay Gürler'in sahne aldığı 'Bu Hikaye Senden Uzun Osman' adlı oyun, Türkiye turnesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Salih Usta'nın yönettiği, metin danışmanlığını Sertaç Sayın'ın ve dramaturgluğunu Ozan Ömer Akgül'ün üstlendiği oyun, uzun süreli bir birlikteliğin ardından yaşanan ayrılık sürecini ve ana karakterin Osman'a yazdığı mektuplar üzerinden yaşadığı içsel dönüşümü konu alıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bolu'da sahnelenecek

Biletleri satışa sunulan oyun, İstanbul'daki gösterimlerine 26 Şubat'ta İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde başlayacak. İstanbul programı kapsamında 2 Mart'ta Fişekhane Ana Sahne'de, 6 Mart'ta Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde ve 10 Mart'ta Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşulacak.

Gösterimlerine 14 Mart'ta Akatlar Kültür Merkezi ve 15 Mart'ta Kozzy Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Sahnesi ile devam edecek olan oyun, İstanbul etabını 23 Mart'ta Trump Sahne'deki performansla tamamlayacak.

İstanbul'un ardından Anadolu turnesine çıkacak olan ekip, 25 Mart'ta Ankara AST Bilkent Sahne'de, 26 Mart'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu'nda ve 17 Nisan'da Bolu Necip Fazıl Kültür Merkezi Salonu'nda sahne alacak.

Işık tasarımını Ayşe Sedef Ayter'in, ses ve müziğini Güneş Bozkır'ın, kostüm tasarımını ise Hilal Polat'ın yaptığı oyunun tüm biletlerine Biletinial platformu üzerinden ulaşılabiliyor.