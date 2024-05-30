SUBÜ Sapanca Turizm MYO Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine yönelik olarak uzman şeflerin katılımı ile ‘Suşi ve Yiyecek İçecek Servis Teknikleri’ başlıklı bir eğitim düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine yönelik olarak ‘Suşi ve Yiyecek İçecek Servis Teknikleri’ başlıklı bir eğitim verildi. Öğrencilere ayrıca Uzak Doğu mutfağına ilişkin teorik bilgiler aktarıldı. Eğitim; Elite World Grand Sapanca’dan Şef Hakan Korkmaz, Yaren Demir ve Rıza Yıldız, Almanya Berlin Gastro Kulth’tan Şef Mahmut Atınız ve Sakaryalı Yiyecek İçecek Müdürü Safa Subay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Staj dönemine ve mezuniyete hazırlanan öğrencilerin katıldığı eğitimde şefler suşinin yapım aşamalarını en ince ayrıntısına kadar anlattı ve sunumlar hazırlanarak tadımlar yapıldı. Eğitim Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema’nın teşekkür konuşması ve katılım sertifikalarını takdimi ile son buldu.

Almanya’da mesleğini icra eden Şef Mahmut Atınız öğrencilere kişisel gelişim ve Avrupa’daki restoranların işleyişi ile mutfak kültürlerine ilişkin bilgi verirken, Şef Hakan Korkmaz yerel ve Uzak Doğu mutfağını anlattı. Yiyecek İçecek Müdürü Safa Subay yiyecek ve içecek servis tekniklerinden bahsederek mutfak ve servis arasındaki koordinasyonun önemine değindi. Sapanca Turizm MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk, eğitime verdiği destek için katılımcılara teşekkür ederken bu tür özel eğitimlerin öğrencilerin farkındalık ve çeşitliliğini artırdığını ve onların mesleğe bakış açısını değiştirerek kişisel gelişimlerine fayda sağladığını ifade etti. Öztürk ayrıca sektör paydaşları ile öğrencilerini bir araya getirmeye ve sektöre katkı sağlayacak öğrenciler yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.