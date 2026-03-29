Tekirdağ'da doğal yaşamın önemli alanlarından biri olan Ganos Dağları'nda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları dikkat çeken bir görüntü ortaya koydu. Bölgeye yerleştirilen fotokapanlara, halk arasında 'Dağ kedisi' olarak bilinen yaban kedisi yansıdı.

Gece geziyorlar

Uzmanlara göre yaban kedisi, evcil kedilerin atası olarak kabul edilen ve oldukça gizemli bir yaşam süren bir tür. Genellikle sık ormanlık alanlarda ve kayalık bölgelerde yaşayan bu tür, gece aktif olması nedeniyle nadiren gözlemlenebiliyor.

Sessiz ve gizli alanlarda geziyorlar

Yaban kedileri ortalama 50 ila 75 santimetre gövde uzunluğuna sahip olup, kuyruk uzunlukları 20 ila 35 santimetre arasında değişiyor. Erkek bireylerin ağırlığı 4 ila 5 kilograma kadar çıkabiliyor.

Oldukça iyi bir avcı olan yaban kedisi; kemirgenler, kuşlar ve küçük memelilerle beslenirken, doğadaki ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynuyor. Türkiye'de yaşayan yedi kedi türünden biri olan yaban kedisi, geniş bir coğrafyada görülse de insanlardan uzak, sessiz ve gizli bir yaşam sürmesiyle biliniyor.