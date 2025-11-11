Şener açıklamasında, "Yerel seçimlerden sonra kendime iki tane hedef koymuştum. Bir tanesi Likya yolunu yürümek. Onu başardım. O, Ölüdeniz’den başlayarak Antalya Geyikbayır’a kadar 534 kilometrelik bir yoldu. Gerçekten dünyanın en zor yollarından ama Türkiye’nin en güzel yoluydu. Onu başardım. İkinci hedefim olarak da bisikletle Ümre seyahati yapmak. Bugün onun için buradayız. Bugün 10 Kasım. 10 Kasım’da Susurluk’tan, işte Susurluk Meydanı’ndan inşallah hayırlı bir iş için yola çıkıyorum" dedi.

Güzergâhı hakkında bilgi veren Şener, "Buradan Türkiye’ye geçeceğim. Türkiye’ye geçtikten sonra Suriye’ye uğrayacağım. Suriye’ye geçtikten sonra Ürdün’e gireceğim. Ürdün’den sonra da Suudi Arabistan’a girip, Arabistan içinde 1200 km civarında yine bisiklet pedalı çevirerek 40 veya 45 günlük bir planımla umre seyahati yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yolculuğun manevi ve kişisel anlamda kendisine çok şey kattığını vurgulayan Şener, "Bunu niye yapıyorum? Bu hem bana şunları kazandırıyor; hem fizik olarak güçlenmeyi, hem insanın kendini tanıması için yolda olması gerekiyor. İrade olarak güçlenmeyi sağlıyor, iletişim kurmayı sağlıyor ve gittiğim her yerde de yerel yönetimleri inceleme şansım oluyor. Bu yüzden bugün işte veda etmeye geldim. İnşallah Allah’ın izniyle, halkımızın duasıyla ben bunu başaracağıma inanıyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Şener, Susurluk Meydanı’ndan dualarla uğurlanarak umreye doğru yola çıktı.