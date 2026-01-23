İnegöl Belediyesi tarafından Gastro İnegöl’de düzenlenen Atıksız Mutfak Günü, gıda israfına dikkat çekerek sürdürülebilir mutfak anlayışının güçlü bir örneğini ortaya koydu.

Etkinlikte, mutfakta atık olarak görülen pek çok ürün, usta ellerin marifetleri ve şeflerin reçeteleriyle yeniden değerlendirilerek özgün lezzetlere dönüştürüldü.

İsrafa karşı farkındalık oluşturmayı amaçlarken, atıksız mutfağın lezzetleri Gastro İnegöl misafirleri tarafından beğeniyle karşılandı.

BU SOFRADA ZİYAN YOK

Gastro İnegöl’de Perşembe akşamı “Atıksız Mutfak” felsefesiyle hazırlanan menüde; haşlanan tavukların suyundan ve kalan sebzelerden yapılan tavuk suyuna sebzeli çorba, ızgarada kullanılan domateslerin uç kısımlarından hazırlanan köz domates çorbası, kereviz saplarının değerlendirildiği pirinçli zeytinyağlı kereviz sapı gibi örnekler dikkat çekti.

Kalan nohut yemeklerinin humusa dönüştürüldüğü, yumuşayan meyvelerin hoşaf yapıldığı, çeşitli meyve kabuklarından “Tükenmez” adı verilen içeceğin üretildiği Atıksız Mutfak Gününde; limonlu et kavurma, atıksız yahni, döngü güveci ve patlıcan kabuklarından hazırlanan patlıcan kebabı gibi yenilikçi lezzetler de misafirlere sunuldu.

Ayrıca mutfakta artan kadayıf parçalarından kadayıflı çıtır tavuk, kalan pirinçlerden kadın budu köfte, haşlanmış patates pürelerinden patatesli köfte, ızgaradan kalan pidelerden hazırlanan papara gibi uygulamalar, gıda döngüsünün nasıl sürdürülebilir hale getirilebileceğini gözler önüne serdi.

Etkinlikte kullanılan her yemeğin, bir başka ürünle harmanlanarak yeni ve farklı bir lezzete dönüştürülmesi, “Atıksız Mutfak” anlayışının yalnızca bir çevre yaklaşımı değil, aynı zamanda bir gastronomi kültürü olduğunu ortaya koydu.

İnegöl Belediyesi, Gastro İnegöl’de düzenlediği bu özel günle hem israfla mücadeleye dikkat çekti hem de yerel gastronomide farkındalık oluşturarak örnek bir organizasyona imza attı.

Atıksız Mutfak gününün lezzetlerini deneyimleyen Gastro İnegöl misafirleri de bu özel gecenin lezzetlerini tadımlamaktan keyif aldıklarını dile getirdiler.