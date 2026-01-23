Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bursa’daki TAG sürücüsü, kullanıcı ve taksi sayılarını duyuran Öktem, bu verilerin yerel yönetimler tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Bursa’daki TAG verileri kamuoyuyla paylaştı. Öktem, Bursa’daki yerel yönetimlerin bilmesi gerektiğini vurgulayarak kentteki TAG sürücüsü, kullanıcı ve taksi sayılarını açıkladı.

Öktem’in paylaştığı bilgilere göre Bursa’da 13 bin 534 TAG sürücüsü, 390 bin 546 TAG kullanıcısı ve 1.931 taksi bulunuyor.