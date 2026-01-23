CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala, söz konusu kararın Bursa’nın ulaşım politikaları ve kamu yararı açısından ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti. CHP’li milletvekilleri, TBMM’de yaptıkları açıklamayla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kararı yeniden değerlendirmeye çağırdı.

ÖZTÜRK: ARTAN MALİYET BURSALI'NIN CEBİNDEN ÇIKACAK

CHP’li Hasan Öztürk, yaptığı açıklamada artan maliyetin Bursalıların cebine yansıyacağını vurgulayarak, Bursa ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nı birbirine bağlayan ve BBBUS adıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen hattın, bugün itibarıyla olağanüstü yüksek bedellerle başka bir firmaya devredildiğini öğrendiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 98 memnuniyet oranıyla işletilen bir hizmetin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP yönetimine geçmesinin ardından elinden alınmasını kabul etmediklerini belirten Öztürk, yeni işletmecinin aynı hizmeti daha yüksek ücretle sunacağını ve memnuniyet düzeyinin düşeceğini öngördüklerini dile getirdi. Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını bu karardan vazgeçmeye davet etti.

ALTACA KAYIŞOĞLU: VERİLEN KARARLARIN SİYASİ OLDUĞUNU BURSALI DA MİLLETİMİZ DE GÖRMEKTEDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altaca Kayışoğlu, "Bursalılar zaten işlemeyen bir havaalanı nedeniyle hava ulaşımından yoksunlar. Yıllardır bunu dile getiriyoruz. Kamu hizmeti mantığıyla en azından, en yakın havalimanı olan Sabiha Gökçen'e Büyükşehir Belediyesi'nin araçları ile ulaşım sağlanıyordu. Son yerel seçimlerde belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması ile birlikte; genel iktidar, yerel iktidarda olan hizmetleri ve tahsis edilen yerleri birer birer almaya, CHP'yi güçsüz göstermeye, hizmetlerini azaltmaya çalışıyor" dedi.

Altaca Kayışoğlu, verilen kararın siyasi olduğunu vurgulayarak, "Bursalılar da milletimiz de bu yapılanların, verilen kararların siyasi olduğunun farkında. Vatandaşa yönelik hizmeti azaltarak, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, kendi ayrımcılıklarını yansıtıyorlar. O yüzden birinci partiyiz ve bütün anketlerde öndeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimize ve Bursalılara en iyi hizmeti vermek için; her türlü engeli aşarak, bütün hukuki ve demokratik haklarımızı kullanarak, siyasetin amacı olan milletimize hizmeti sonuna kadar, en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.

PALA: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELİNDEN GELENİ YAPACAK

CHP'li Pala, söz konusu kararı eleştirerek; "Adalet ve Kalkınma Partisi, Bursalıların Sabiha Gökçen Havalimanına ekonomik ve konforlu bir yolculuk yapmasını engellemeye çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetin ortadan kaldırılması, Bursa'dan Sabiha Gökçen'e gitmek isteyenler için yeni bir ekonomik yük olacak. Kimse merak etmesin, bu yük meydana gelmesin diye Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapmaya devam edecek ve yasal haklarını arayacak." ifadelerini kullandı.