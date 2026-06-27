Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyol viyadüğü mevkisinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesi Yahyaköy Mahallesi'nde bulunan otoyol viyadüğü mevkisindeki otluk alanda meydana geldi. Alandan alev ve dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden ve çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu alandaki yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.