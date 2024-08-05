Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde 5.85 metrelik atlayışıyla olimpiyat 5.’si oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde mücadele etti. İlk atlayışında 5.50 metreyi rahatlıkla geçen Ersu sırasıyla, 5.70, 5.80 ve 5.85’i de ilk hakkında geçmeyi başardı. Milli atlet 5.90’da ilk denemesinde başarılı olamazken, daha sonra pas geçerek 5.95’lik atlayışını denedi. Ersu, 5.95’i iki hakkında da geçemedi ve yarışmaya veda etti.

Ersu Şaşma, Paris Olimpiyat Oyunları’nı 5. sırada tamamladı.