Balıkesir’in Susurluk ilçesinde otoyolda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2’si ağır yaralı olmak üzere 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Susurluk İlçesi Balıkesir-Bursa Karayolu Balıkesir istikameti Susurluk Balıklıdere Otoyol köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 GBK 319 plakalı araç sürücü N.O., çarpmanın etkisiyle yol ortasındaki refüjde sıkıştı. Ağır yaralı sürücü N.O. ve yolcu S.O. itfaiye ekipleri tarafından kurtarırken, araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı yolcu H.O. ile 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.