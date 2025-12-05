Yetkililer, denetim çalışmalarının ülke genelinde sürdüğünü ve özellikle e-Devlet’teki hizmet dökümlerinin ayrıntılı biçimde incelenerek usulsüz durumların ortaya çıkarıldığını ifade ediyor. SGK’nın son yıllarda sahte sigortalılık, sahte işyeri ve sahte raporlarla mücadelede kapsamlı bir çalışma yürüttüğü biliniyor.

Malulen Emeklilikte 'Kısa Yoldan Emeklilik' Anlayışı Denetimde Ortaya Çıktı

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, TV100’e yaptığı değerlendirmede, malulen emeklilik sisteminin kötüye kullanılmasının önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Aydoğmuş, malulen emeklilikte yaş şartı bulunmaması ve yalnızca 10 yıllık sigortalılık süresiyle 1800 prim gününün yeterli olmasının, bazı kişiler tarafından “kolay emeklilik yolu” şeklinde algılandığını belirtti.

Aydoğmuş, SGK’nın 2021’den bu yana yoğunlaştırdığı çalışmalar sayesinde, hak edilmeyen emekliliklerin bir bir ortaya çıkarıldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Emekli maaşı alındığı tarihten tespit gününe kadar oluşan tüm kamu zararı geri isteniyor. Bu sadece maaşla sınırlı değil; sağlık harcamaları da dahil ediliyor ve geri ödeme yıllık yüzde 24 kanuni faizle tahsil ediliyor.”

Sahte Raporlarda Hapis Cezası Gündemde

Sahte rapor düzenleyen sağlık personelinin de sürece dahil olduğunu belirten Aydoğmuş, haksız emeklilerin doğan kamu zararını 30 gün içinde ödemek zorunda olduğunu söyledi.

Hukukçu Mustafa Sezer ise olası cezai yaptırımlar hakkında şu uyarılarda bulundu:

Sahte rapor düzenlenmesi resmi belgede sahtecilik kapsamına giriyor.

Bu süreçle haksız emeklilik başlatan kişiler 2 ila 5 yıl hapis cezası ile yargılanabiliyor.

Sahte raporu hazırlayan hekim ve sağlık personeli için ceza 3 ila 8 yıl arasında değişiyor.

Kamu kurumunu zarara uğratma nedeniyle olay, nitelikli dolandırıcılık sayılıyor ve bu suçun cezası 4 ila 10 yıl hapis.

Sezer ayrıca, usulsüzlük nedeniyle çıkarılan borçların vazife ve miras hukukuna göre çocuklara da intikal edebileceğini hatırlattı.