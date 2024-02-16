Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Kaldırımbaşı ve Yeniçiftlik köylerinde süt hijyeni ve meme sağlığı eğitimi düzenlendi.

Eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, katıldı. Türkarslan, eğitime dair bilgiler verdi ve katılımcılara hijyen kiti dağıtıldı. İl Müdürü Nazan Türkarslan, eğitimin önemini vurgulayarak, "Süt hijyeni ve meme sağlığı, hem insan sağlığı hem de hayvan refahı için son derece önemlidir. Bu eğitimle, üreticilerimize süt hijyeni ve meme sağlığı konusunda bilgi ve beceri kazandırarak süt kalitesini ve hayvan refahını artırmayı amaçlıyoruz. Eğitim, üreticilere işletmelerinde karşılaştığı süt hijyeni ve meme sağlığı problemlerini çözme konusunda beceriler kazandıracaktır. Kaliteli ve hijyenik süt üretimi için bu tür eğitimlere devam edeceğiz" dedi.

Üreticiler süt hijyeni ve meme sağlığı konusunda verilen bilgilerin hayvanların sağlığını korumak ve daha kaliteli süt üretmek için kendilerini çok geliştirdiklerini ifade etti. Eğitim sonunda, katılımcılara süt sağımı hijyenini ve meme sağlığını korumaya yardımcı olacak hijyen kitleri dağıtıldı.