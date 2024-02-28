İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban, bir yandan belediyecilik hizmetlerini bir yandan da seçim çalışmalarına devam ediyor. Hizmete ara vermeden yeni döneme dair yoğun mesai harcayan Başkan Taban, İnegöl’ün geleceğini oluşturacak projelerin yanı sıra köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşların talep ve önerilerini de kulak veriyor.

Bu kapsamda Salı akşamı Ortaköy ve Alibeyköy Mahallelerini ziyaret eden Başkan Alper Taban, vatandaşlara artık sonuna gelen döneme dair yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verip yeni döneme dair de hedeflerini anlattı. Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Taban, her iki mahallede yaptığı konuşmasında tarımdan sanayiye, kültür sanattan spora her alanda projelerle yeni döneme hazırlandıklarına dikkat çekti. Başkan Taban, “Meclis üyelerimiz ve parti teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı olarak yeni döneme hazırlanırken, yeni döneme dair projelerle İnegöl’ümüzün geleceğine imza atacak çalışmaları ortaya koyma gayretindeyiz. Yakın zamanda projelerimizi detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de eksiklerimizi giderme noktasında tüm gayretimizle çalışırken, Türkiye Yüzyılının İnegöl’ünü inşa edecek projelerimiz de hazır. Bu noktada sizlerden beklentimiz bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de bizlerden desteğinizi esirgememeniz” ifadelerini kullandı.