Düzenlenen iftar programına Kaymakam Eren Arslan, Başsavcı Veli Ecir, Emniyet müdürü Okan Şen, Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Nazlı, oda ve dernek başkanları ile oda üyeleri katıldı.

Yemeğin ardından açıklama yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Sizleri şahsım adına sevgi, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Tekrardan Allah kabul etsin iftar programımıza hoş geldiniz. Ramazan’ın aşağı yukarı ortasına geldik. Artık 16-17. günlerdeyiz. Valla çok şükür şehrimizde güzel bir Ramazan eda ediyoruz. Kazasız belasız çok şükür. Bu noktada da çok kıymetli Kaymakamımıza, Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Özellikle 2 konudan bahsetmek istiyorum. Bu sene itibariyle İnegöl Ticaret Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı aracılığıyla kurulduğu günden itibariyle Allah’a çok şükür sanayicimizin, üyelerimizin destekleriyle mesleki eğitimde eğitim gören kardeşlerimize olmak üzere sonradan bir kısım üniversite öğrencimize destek vermeye çalışıyoruz. Ulaşım desteği sağlamaya çalışıyoruz. Allah’a çok şükür sayı itibariyle 1.000 sayısına ulaştık. Yani bunun 700 tanesi mesleki eğitimde eğitim gören öğrencilerimiz, 250 tanesi de üniversite eğitimi alan öğrencilerimiz. Bu noktada bu konuya özellikle temas etmek istedim. Çünkü Ramazan ayındayız. Zekat ayındayız, hayır ayındayız ve vakfımız da hayırlarınıza tabii ki bu noktada talip ama öncelikle senelerdir desteğini esirgemeyen halkımıza destek veren öğrencilerimizin okumasına katkı sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Konjonktür itibarıyla savaşın ortasındayız. Bugün savaşın yanlış hatırlamıyorsam 12 günündeyiz ve yakın coğrafyamızdaki bu olumsuz tavırla karşı karşıyayız. Yakın coğrafya dediğimizde işte savaşın ortasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri-İsrail, hemen yanı başımızda Irak, Suriye, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri kadar derken bizim ihracat yapmış olduğumuz ticaret yapmış olduğumuz ülkelerden bahsediyoruz. Bu noktada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bugün itibariyle değerlendirdiğimizde konteynerlerimiz yola çıkamıyor maalesef veya yola çıkan konteynerlerimiz yerine ulaşamıyor. Gemide problem var ve gönderdiğimiz ürünlerin gittiği ülkeye ve gittiği şehre ulaşabilme problemi var. Bu noktada sanayicimiz çok sıkıntı yaşıyor. Ceza ödemek zorunda kalıyoruz. Bunlar sanayicimiz için ihracatçımız için olumsuz şeyler. İnşallah en kısa zamanda bu kargaşa sürecinin bir an ortadan kalkıp son sürecine barış sürecine geçilir. Biliyorsunuz ki yakın coğrafyaya yapmış olduğumuz ihracatı artırarak devam etme politikası yürütüyoruz. İhracat yapmadığımız ülkelere, bölgelere gitmek için de programlar projeler gerçekleştiriyoruz. Herkesin bildiği üzere TAFES Amerika’da bir şirket kuruluşu gerçekleştirdi. Bir yıldır faaliyetini sürdürüyor. Savaşla karşı karşıya kaldığımızda bu projenin bu adımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Valla çok şükür yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde buradan da bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Panama olmak üzere geçen ay içerisinde bu 2 ülkeye yeni 2 ülkeye birçok firmamızın ürününün satışını gerçekleştirdik ve sevkiyatını gerçekleştirdik. Allah’a çok şükür bugün itibariyle Meksika’da da Panama’da İnegöl mobilyası satılır duruma geldi. En yakın zamanda da inşallah bu 2 ülkede İnegöl mobilyası showroomu planlıyoruz, inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Bu vizyona katkı sağlayan varsa ben İnegöl kucağına sanayi meclisi ve maddi manevi desteğini esirgemeyen meclis üyelerine teşekkür etmek istiyorum. MODEF şirketine ve yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum, inşallah bu projemiz İnegöl dünyanın en büyük pazarına açılma imkanı sahip olacak. Bunun yanında Güney Amerika ülkelerindeki ihracatımızı gerçekleştireceğiz.. Tekrardan ramazanını tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "Ticaret ve Sanayi Odamızın Değerli Başkanı, Meclis Başkanı, Cumhuriyet Başsavcım, Adalet Komisyonu Başkanım kıymetli mesai arkadaşlarım, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Meslek Odalarının çok değerli başkanları, yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler ben de hepinizi saygıyla selam. En başta Sayın Başkanımıza ve yönetimine bu güzel Ramazan akşamında iftar programında bu bereket sofrasında bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun diyoruz inşallah hem ülkemizde hem dünyada huzur olsun. Savaşların olmadığı, huzurun hakim olduğu bir dünya olsun inşallah. Bolluk ayı yardımlaşma dayanışma ayı Sayın Başkanımız söylediği vakıf aracılığıyla birçok gencimizin eğitimine katkı sağlıyorlar bende yakinen şahidim gayretlerine onlara teşekkür ediyorum. Şehrimiz üreten bir şehir. Her zaman ülkemiz için katma değer oluşturan bir şehir. Jeopolitik durum itibariyle belki biraz canımız sıkkın, moralimiz bozuk ama inşallah bir an evvel, öncelikle insanların kardeşlerimizin can sağlığı, huzurunun yerine gelmesi, daha sonra da ticaretimizin, işlerimizin, güçlerimizin tekrar eskisi gibi rahat konforlu olmasını diliyorum. Morallerimizi bozmuyoruz, dua ediyoruz, gayret ediyoruz inşallah o coğrafyalarda da kardeşlerimiz huzura kavuşur. Zalimlerin zulüm son bulur." dedi.