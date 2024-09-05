Sigara, alkol, gıda, giyim ve birçok kalemde art arda zam kararları alınırken, son zam haberi Türkiye'nin en çok tüketilen kuruyemiş üreticisi Tadım'dan geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tadım çerez grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Güncel fiyat listesine göre kuruyemişlerin fiyatları yüzde 40'a varan oranda artırıldı.

Badem İçi (45 gram) / Eski Fiyat: 26,40 TL - Güncel Fiyat: 33 TL

Karışık Kuruyemiş Festival (45 gram) / Eski Fiyat: 22,40 TL - Güncel Fiyat: 28 TL

Karışık Kuruyemiş Naturel (45 gram) / Eski Fiyat: 21,60 TL - Güncel Fiyat: 27 TL

Badem İçi (90 gram) / Eski Fiyat: 52,21 TL - Güncel Fiyat: 65 TL

Badem İçi (135 gram) / Eski Fiyat: 79,51 TL - Güncel Fiyat: 99 TL

İşlenmiş Kaju (75 gram) / Eski Fiyat: 45,45 TL - Güncel Fiyat: 60 TL

Karışık Kuruyemiş Festival (75 gram) / Eski Fiyat: 36,80 TL - Güncel Fiyat: 46 TL

Karışık Kuruyemiş Naturel (75 gram) / Eski Fiyat: 36 TL - Güncel Fiyat: 45 TL

Badem İçi (Aile Boyu) / Eski Fiyat: 104,41 TL - Güncel Fiyat: 130 TL

İşlenmiş Kaju (Aile Boyu) / Eski Fiyat: 83,34 TL - Güncel Fiyat: 110 TL