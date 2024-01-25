Tahin Pekmez’ in İnsan Sağlığı Üzerinde ki faydaları :

Sindirim Sistemine Faydası: Tahin pekmezi tüketmeniz ile birlikte sindirim sisteminiz daha rahat ve daha düzgün çalışacaktır. Böylelikle kabızlığında çok fazla olmasa da önüne geçmiş olacaksınız.

Kemik Gelişimine Etkisi: Çok miktarda kalsiyum içeren tahin pekmez kemik sağlığı ve gelişimi için çok önemli bir besin kaynağı olmaktadır. Özelliklede gelişme çağındaki çocuklar için tahin pekmez tüketimi gelişmesine yardımcı olacak etkenlerden birisi haline gelebilir.

Vücut Direncine Katkısı: Tahin pekmez’ in kan yapıcı özelliği harici, vücut bağışıklık sisteminin ve direncini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu özelliği olan bir etmen haline gelmektedir. 1 – 6 yaş arası çocuklar da kullanım sınırını aşmayacak şekilde hastalıklara karşı korunmalarına doğal bir şekilde de yardımcı olabilirsiniz. Hücre yapısına destek de bulunan tahin pekmez kanser hücreleri ile savaşmakta büyük etkisi bulunmaktadır.

Akciğer Ve Karaciğere Faydası;

Akciğere Faydası: Özellikle sigara içen insanlarda karşılaşmakta olunan akciğer ve damar tıkanıklarında hasarın az da olsa onarılmasına yardımcı olmaktadır.

Özellikle sigara içen insanlarda karşılaşmakta olunan akciğer ve damar tıkanıklarında hasarın az da olsa onarılmasına yardımcı olmaktadır. Karaciğere Faydası: Kan dolaşımını ve miktarını düzenleyen tahin pekmez karaciğer hastalık ve hastalarında destekleyici bir rol üstlenmektedir.

Etkili Bir Enerji Kaynağı: Tehin pekmezin içermiş olduğu yağ ve karbonhidratlar vücudumuzda enerji depolanmasına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Ayrıca tahin pekmezin içerisinde yer alan demir kanda etkili ve sağlıklı bir biçimde kan dolaşımına etkisi bulunmaktadır.

Tahin Pekmezin Faydalarını öğrenmiş doluk peki ülkemizde en iyi tahin nerde bulunur bunun cevabını da bonus olarak sizlere verelim. Ülkemizde Hakkari yöresindeki insanlar el emeği ile en iyi tahini üretmektedirler. Ayrıca bu tahinin en büyük özelliği de içinde sıfır şeker bulundurmasıdır. Doğal susamdan taşlar yardımı ile öğütülen tahine işlemler uygulama aşamasında şeker kullanılmamaktadır. Bu özelliği ile Hakkari tahini meşhur olmaktadır.