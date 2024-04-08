Tahtaköprü mahallesinde mahalle esnafının katkılarıyla düzenlenen geleneksel iftara yaklaşık 2000 kişi katıldı.

Bu yıl 5’ncisi düzenlenen iftar programına ilgi yüksek olurken, önce mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi. Ardından Kuranı kerim okundu. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, eller duaya kalktı. Program sonrası konuşan Tahtaköprü eski Belediye Başkanı Eşref Yiğit, bu yıl 5.kez düzenledikleri iftar programına katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, Ramazan bayramının herkese sevgi saygı ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ