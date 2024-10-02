Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, Bakanlığımız tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" şeklinde ifade etti.

İki Kategoride Ele Alınacak

Eski sistemde, laboratuvar sonuçlarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen gıdalar ile sağlık açısından tehlike oluşturan bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar, bakanlık tarafından altı aşamalı bir bürokratik süreçle yönetiliyordu. Bu uzun süreçler nedeniyle kamuoyu duyurularında gecikmeler yaşanıyordu. Ancak yeni sistemde, kamuoyu duyuruları anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı marka ve ürünler listesinde Bursa'dan 14 firma ve İnegöl'den 1 firma yer alıyor.