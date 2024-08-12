Bursa Büyükşehir Belediyesi Ukome Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu şehir merkezi ve ilçelerine yönelik taksi ücretlerine %30 ile %35 arasında zam yaptı.

Yakıt fiyatlarının artması üzerine bir süredir taksi ücretlerine yeni zam geleceği konuşuluyordu

Taksicileri temsil eden dernek ve oda temsilcileri ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ukome Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi Kurulu, yeni tarifeleri belirledi.

Yapılan zamlarla ilgili açıklamayı S.S 241 No'lu İnegöl Taksi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren açıkladı.



Başkan Ekren, yeni tarifelerin uygulanmaya başlandığını dile getirerek , Bursa Şehir merkezinde indi- bindi ücretlerinin 90 TL, Bursa'nın ilçelerinde ise 95 TL'ye yükseldiğini söyledi. Daha önce bu ücret 70 TL idi.

Taksi açılış ücretleri 23.5 TL'den 31 TL'ye, 1 km'lik mesafe ise 22.5 TL'den 31 TL'ye yükselmiş oldu. Böylece her 100 metrelik taksi yolculuğu 2.25 TL'den 3.1 TL'ye çıktı.

Mesut Ekren son zamanlarda akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle esnafların sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, " Yeni zamlarla taksici esnaflarımız bir nebze olsun rahat nefes aldı. Yapılan zamlar nedeniyle belki halkımız daha fazla ücret ödemek zorunda kalacaklar. Ancak bu zamların yapılması artık gerekli hale gelmişti. Tüm halkımızın anlayışlı olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.