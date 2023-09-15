Meydana gelen olayda, bir Kazakistan vatandaşı olan Kamila Orynbay, evine gitmek üzere taksi çağırdı. Ancak kısa mesafe nedeniyle taksici ile arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında taksici, Kamila Orynbay'a sözlü tacizde bulundu. Kadın, olayı erkek arkadaşı Uğur Tonbul'a mesaj atarak bildirdi.

Uğur Tonbul, olay yerine gelerek kadını beklemeye başladı. Kadın evine yaklaştığında, taksici ile Uğur Tonbul arasında tartışma başladı ve kısa süre içinde fiziksel bir kavgaya dönüştü. Taksici, kadının erkek arkadaşına saldırdı. Site görevlileri durumu polise bildirdi ve taksici olay yerinden aracıyla kaçtı. Olaylar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Polis ekipleri, olayın ardından Uğur Tonbul ve Kamila Orynbay'ı ifadeleri için emniyete götürdü. Görüntüler incelendiğinde, saldırgan taksicinin kimliği tespit edildi. Taksici Serdar Y. (22), polis tarafından gözaltına alındı.

Serdar Y., daha önce "kasten adam yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı olduğu için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.