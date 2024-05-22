Geçtiğimiz gün Bursa'nın Mudanya ilçesinde bıçaklanan taksici için, taksi şoförleri ve minibüs şoförleri konvoy yaptı.



Geçtiğimiz gün Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde gasp edildikten sonra bıçaklanarak yaralanan Yunus Emre Yüksel için taksi ve minibüs şoförleri ortaklaşa konvoy yaptı.

Taksi ve minibüs şoförleri, Mudanya ilçesinde tur attı. Mudanya Adalet Sarayı'nın önünden geçen taksiciler kornalar ile durumu protesto etti. Öte yandan, Yunus Emre Yüksel'in de taksisi konvoya katıldı. O anlar kameraya yansıdı.