Geçtiğimiz gün Bursa'nın Mudanya ilçesinde bıçaklanan taksici için, taksi şoförleri ve minibüs şoförleri konvoy yaptı.

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Geçtiğimiz gün Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde gasp edildikten sonra bıçaklanarak yaralanan Yunus Emre Yüksel için taksi ve minibüs şoförleri ortaklaşa konvoy yaptı.

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Taksi ve minibüs şoförleri, Mudanya ilçesinde tur attı. Mudanya Adalet Sarayı'nın önünden geçen taksiciler kornalar ile durumu protesto etti. Öte yandan, Yunus Emre Yüksel'in de taksisi konvoya katıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA