Yaşanan olayda, taksi şoförü Ahmet Er (40) ile bir müşteri olan Haydar Ergin arasında çıkan tartışma büyük bir kargaşaya dönüştü. Olay, 1 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağı'nda meydana geldi.

Güllük Caddesi'nden yolcu olarak binen Haydar Ergin, Ahmet Er'e gitmek istediği yeri söyledi. Ancak bir süre sonra taksi sürücüsü Er, mahalle aralarında dolaşmaya başladı. Kavşağa geldiklerinde, Er yolcu Ergin'e nerede ineceğini sordu. Bu soru sonrasında gerginlik arttı ve Haydar Ergin, belinden tabancasını çıkardı ve namlusuna mermi sürdü.

Ahmet Er, iki çocuk babası olduğunu belirterek ne istendiğini sordu, ancak Ergin, bağırarak taksi şoförünün başına tabancanın kabzasıyla vurdu. Bu sırada araçta bulunan iki kişi arasında yaşanan boğuşma sırasında tabanca ateş aldı ve kurşun aracın tavanına isabet etti.

Ahmet Er, silahı almak için mücadele etti ve Haydar Ergin aracı terk ederek kaçtı. Olayın ardından polise yapılan ihbar sonucu motosikletli polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Antalya'da yaşanan olayda araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, şoför Ahmet Er ile Haydar Ergin arasındaki mücadele ve silah tehdidi anlarını belgeledi.