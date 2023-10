İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleşen bir olayda, taksi sürücüsü S.K. (62) müşteri olarak bindiği A.T. adlı şahıs tarafından saldırıya uğradı. Olay, 10 Ekim Salı akşamı saat 22.00 sularında meydana geldi. A.T., S.K.'nın taksiyle seyahat ederken cebindeki tüm paraları teslim etmesini talep etti. Ancak S.K. bu talebe karşı çıkınca, A.T. şiddet kullanmaya başladı. Kaldırım taşıyla S.K.'ya saldırdı ve yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı anı, araç kamerası tarafından kaydedildi. Polis, inceleme sonucunda saldırganın kimliğini tespit etti ve A.T.'yi yakaladı. Görüntülerde, A.T.'nin kaldırım taşıyla şoföre saldırdığı, ancak direnmesi sonucu para alamadan araçtan kaçtığı görülüyor.

Yaralanan S.K. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. A.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.