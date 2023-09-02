Beyoğlu’nda klima taktığı esnada dengesini kaybederek 5. kattan düşen işçi yaralandı. Boşluğa düşen işçiyi kurtarmak için çevre esnafı seferber oldu. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Okçu Musa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan otelin 5. katındaki odaya klima takan bir işçi, dengesini kaybederek iki bina arasındaki boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki esnaflar da yaralı işçiyi düştüğü yerden çıkarmak için seferber oldu. O anlar vatandaş kamerasına yansırken düştüğü yerden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



“Düştüğü yer de boşluktu”

Olayı gören Aydın Efesan, "Ben de burada kargoculuk yapıyorum. Gürültü duydum, yukarıdan birinin düştüğünü söylediler. Düştüğü yer de boşluktu. Zorluklarla girdik. Söylentilere göre 5. Kattan düştü. Durumu iyiydi, bir kan akıntısı falan yoktu ama bilinci kapalıydı. Klima çalışması yapılıyordu. Burası zaten yeni bir bina. Klima takılıyordu’’ dedi.