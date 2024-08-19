Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, girdiği camide tornavidayla sadaka kutusunu açarak içerisindeki 5 bin lirayı 6 dakikada çaldı. Hırsız kendisini fark eden kişiyi ise "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek kandırdı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos’ta Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu düşünülen M.Y., elinde tornavidayla camiye gelerek sadaka kutusunun vidalarını söküp açtı. İçindeki paraları aldıktan sonra vidaları tekrar yerine takmaya çalışırken cemaatten biri tarafından fark edildi. O an panikleyen genç, "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek hızla camiden uzaklaştı. Hırsız, tüm bu işlemi sadece 6 dakika içinde tamamladı ve saat 16.48’de camiden çıktı.

"Bu olay ilk kez yaşanmıyor"

Cami müezzini Fahri Aymaz, bu tür hırsızlık olaylarının daha önce de yaşandığını belirterek, "Yaşanan hırsızlıklar nedeniyle namaz vakitlerinden önce cami kapısını kapatıyor, namazdan 10 dakika önce açıyoruz" dedi.

13 yıldır camide imamlık yapan Alaattin Akpınar ise "Bu olay camide ilk kez yaşanmıyor. Yaklaşık 2 yıl önce de sadaka kutusu soyulmuştu ancak o zaman sandığı gören bir kamera olmadığı için ispatlayamamıştık. Sandığı herhangi bir kamera görmüyordu. Bu yüzden dışarıdaki kameralardan birini içeriye sandığı görecek şekilde yerleşirdik. İlk olaydan sonra birkaç teşebbüs oldu, şüphelendiğimiz insanları kameradan izledik fakat bazı arkadaşlar kamerayı görünce vazgeçtiler" diye konuştu.

"Elinde tornavidayla camiye girdi"

Şahsın güvenlik kamerasını dikkate almadığını ifade eden Akpınar, "Arkadaş belli ki önceden tespitini yapmış çünkü elinde tornavidayla camiye girdi. Sandık vidalıydı. Kameralara hiç aldırış etmeden sandığı açtı, tornavidayla vidaları gevşeterek içindeki yaklaşık 5 bin lirayı aldı. Olay fark edilmesin diye sandığı tekrar eski haline getirmeye çalışırken o an cemaatten biri şüphelenip gencin yanına gelmiş. O da durumun soygun olduğunu yaşından dolayı fark edememiş. Olay sonrası çocuk hiçbir şey olmamış gibi geldiği yoldan hızlı adımlarla gidiyor. Cemaat, kasanın soyulduğunu ondan sonra fark ediyor. ’Ne oldu?’ diye sorduğumda, ’Hocam galiba ben bir olaya şahit oldum. Kasa soyuldu’ dedi. Ondan sonra anladık kasanın soyulduğunu. Emniyeti çağırdık. Camiye emniyet ekipleri geldi ve incelemelerde bulundular" şeklinde konuştu.

"Bu arkadaşın ilk suçu bu değilmiş"

Alaattin Akpınar, gencin daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, "Daha önce de hırsızlıktan hapis yatmış, sonra salınmış. Bizim amacımız bize emanet edilen parayı koruyabilmek, hem de suçluların çevrede elini kolunu sallayarak rahat gezmemesini, toplumdan tepki alarak yaptıkları suçlardan vazgeçmesini sağlamak. Şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.