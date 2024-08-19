Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda gençleri bilgilendirmek için uygulama başlattı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri’nde gençler için faydalı bir projeye daha imza atarak yangın ve yangın esnasında yapılması gerekenler konusunda gençleri bilgilendirme çalışmasına başladı.

Kayseri’de doğal ve belli nedenlere bağlı ortaya çıkan yüzlerce yangına müdahale etmenin yanı sıra her türlü afet ve kazalar ile canı tehlikede olan canlıları kurtarmaya canla başla gayret eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bu kez de tahribat gücü yüksek afetlerden olan yangınlara karşı gençleri eğitmek için kolları sıvadı.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte gençler için yangın durumlarında yapılması gereken müdahaleler ve önleyici tedbirler, tüm ayrıntıları ile paylaşılıyor.

Dikkat çeken eğitimlere gençlerin ilgisi yoğun olurken, eğitimlerde gençler, yangın ve önlemlerine dair pek çok bilgiyi öğrendi.