Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu'na seslendi ve "Tarihi çağrımdır, İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerine dair, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Sn Kılıçdaroğlu’na emekleri için teşekkür ederiz ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP’nin başına geçmelidir. NOKTA"