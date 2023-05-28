Yüksek Seçim Kirulu (YSK) Ahmet Yener, sandıkların yüzde 99.43'ünin açıldığını ve kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada, ''Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Resmi sonuçlara göre 5 yıl süreyle görev yapacak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Buna göre son kez aday olacağını dile getiren Erdoğan Türkiye genelinde girdiği her seçimi kazanmış oldu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan karşısında aday olarak girdiği her seçimi kaybetmiş oldu.