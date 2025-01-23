Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak Salı günü saat sabaha karşı 03:30 sıralarında çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor" açıklamasını yaptı.

Özcan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek şunları yazdı: "Kartalkaya'da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor."

Delil karartması vurgusu yapan Bolu Belediye Başkanı şunları söyledi:

Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir

Özcan, "Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.