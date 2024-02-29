Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir kişi, tankerin altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratlı Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde tamir edilmek üzere gelen tankerin altında kalan 63 yaşındaki R.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla tankerin altından çıkarılan adam için olay yerine ambulans çağrıldı.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan talihsiz adamın bacaklarında hasar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine intikal eden polis güçleri ise iş kazasına ilişkin inceleme başlattı.