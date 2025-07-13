Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce çıkan ve yüzlerce hektar alanı küle çeviren yangının ardından harekete geçen Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince bölgede ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Yangının tamamen söndürülmesinin hemen ardından sahaya inen ekipler, zarar gören alanlarda tespit çalışması başlattı. Ekipler, küle dönen bölgenin tekrar ormana dönüşmesi için çalışmalara hız verdi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Sakarya / Taraklı yüreklerimizi yakan yangının ardından hemen harekete geçtik. Yanan alanlarda tespit çalışmalarımız sürüyor. Sonbaharda, hep birlikte yeniden yeşerteceğiz" ifadeleri yer aldı.