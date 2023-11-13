Tarçınlı Kurabiye Tarifi Malzemeleri

* 2 adet yumurta

* 2 y.k tereyağı

* Yarım s.b yoğurt

* 1 çay fincanı, pudra şekeri

* 1 paket kabartma tozu

* 1 t.k zencefil

* 1 t.k tarçın

* Alabildiğine kadar un

Tarçınlı Kurabiye Tarifi Yapımı

Öncelikle Karıştırma kabına tereyağı ve yoğurdu alın. Daha sonra üzerine yumurtaları kırın ve bir tanesinin sarısını ayırın. Ardından malzemeleri çırpma teli ile karıştırın. Sonra bir kapta pudra şekerini ve kabartma tozunu tarçını harmanlayın ve karıştırma kabına alın ayrıca karıştırmaya devam edin. Ardından üzerine yaklaşık on iki kaşık kadar un ilave edin. Yoğurarak kulak memesi yumuşaklığında — hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğü kadar parçalar koparın. Elimizle şekil verin ve yağlanmış fırın kabına dizin. Sonra üzerine yumurta sarısı sürün. Fırında 175 derecelik ısıda pişirin.