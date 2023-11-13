İznik Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje ile İznikspor tarihinde ilk kez bir tesise kavuşacak. Tesise İznikspor’un efsanesi rahmetli Halil Uğurtay’ın adı verilecek.

İznikli gençlerin ve sporcuların kullanımı için içerisinde yemekhane, dinlenme salonu, tv salonu, eğitim salonu, fitness ve sauna bulunan proje 16 oda ve 32 yataklı olarak hazırlandı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İznikspor’un ve genç sporcularımızın geleceğini teminat altına almak ve İznik’ten genç sporcular yetiştirmek için Üyecek mevkii Anadolu Lisesi arkasında bulunan belediyemize ait alana İznikspor’un efsanesi rahmetli Halil Uğurtay hocamızın adını vereceğimiz bir spor tesisi inşa edeceğiz.16 odalı ve içerisinde sosyal donatı alanları olacak olan tesisimiz ihale aşamasına getirdik. Şimdiden ilçemize ve İzniksporumuza hayırlı olsun” diye konuştu.