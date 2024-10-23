Merhum Yazar ve Tarihçi Prof. Dr. İsmet Miroğlu, vefatının 27. yılında Eyüpsultan’da düzenlenen programla yad edildi.

Yeni Dünya Vakfı’nın düzenlediği "Eyüp Sultan’ın Sakinleri" programında merhum Yazar ve Tarihçi Prof. Dr. İsmet Miroğlu yad edildi. Gazeteci Yazar Mehmet Nuri Yardım’ın sunduğu anma programında, Prof. Dr. İsmet Miroğlu ile dostluğu olan Rahim Er ve Tarihçi Yazar Mehmet Fatih Can konuşmacı olarak yer aldı. Rahim Er, Miroğlu’nun Osmanlı arşivlerine verdiği emeklere değindi.

Tarih ve Medeniyet Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevi sırasında İsmet Miroğlu’nun Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan Mehmet Fatih Can da, Miroğlu’nun önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Miroğlu, Türkiye Gazetesi’nde yazılar kaleme almıştı. Tarihçi Prof. Dr. İsmet Miroğlu, 22 Ekim 1997 tarihinde vefat etmişti.